5児の母・辻希美、息子たちのヘアカットを担当「2人してママカットでいいと言い…苦笑」「バッサリ切らせて頂きました」
5児の母でタレントの辻希美（38）が7日、自身のブログを更新。次男・昊空さん（そら・12）、三男・幸空さん（こあ・7）さんのヘアカットを担当したことを報告した。
【写真】「バッサリ切らせて頂きました」息子たちのヘアカットを行った辻希美
辻は「今日は明日の幸空の誕生日の買い出しに行き、コア、ソラの髪の毛を切りに美容院行こうって言ったら2人してママカットでいいと言い…苦笑」「私が家でカット笑」と、息子たちの髪を切ることになった経緯について説明した。
「コアはまだしもソラも美容院行くのがめんどくさいからと言って私でいいって」と昊空さんまでが“ママカット”を希望したことに驚きをみせながらも、「まぁ…いいならいっか!?って事でバッサリ切らせて頂きました」「はぁ〜サッパリ」とカットばさみ、スキばさみ、くしと切った髪が散らばった部屋の写真を披露した。
この投稿に対し、900件以上の「いいね」が届けられている。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん、今年8月8日に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
