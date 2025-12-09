９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、岐阜県本巣市の鍔本規之市議（７７）が今年９月の市議選の告示直前、選挙事務所の近くに住む複数の有権者に２０００円ほどの菓子折りを知人を通じて配布。政治家の寄付禁止を定めた公職選挙法違反の疑いも視野に警察が任意で事情を聴いている一件を報じた。

同番組では、同市議の「当たり前のことをした。選挙で騒がしくなるため、ご迷惑をおかけしますという趣旨で渡した。選挙違反しなければいけないほど人気がないわけではない」というインタビューも紹介。

コメンテーターとして出演した元衆院議員の金子恵美氏は司会の石井亮次アナウンサーに「寄付禁止というのは教科書の前の方に書いてあることですよね？」と聞かれると「イロハのイですよね」ときっぱり。

「選挙で選挙事務所を設置する時に選挙期間中に結構うるさくするので、お騒がせしますっていうふうにあいさつ回りはもちろん皆さん、するし、私もしていました」と続けると「ただ社会通念上、ごあいさつに行く時に菓子折りを持っていくっていうのは常識的ですねって言って理解されることかもですが、かたや選挙に出る者、政治の世界に生きる者としては、これは常識ではなくて非常識になるんで、この議員のおっしゃってるような意識で、もともと選挙違反であるという感覚がないということが意識が低いということになりますよね」と話していた。