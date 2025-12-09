¶áÆ£¿¿É§à¤ä¤ó¤Á¤ãÅÁÀâá¤ò40Ç¯Íè¤Î¸åÇÚ¤¬Ë½Ïª ¡Ö¥Û¥ó¥ÈÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×ÏÃ¤ÏÊüÁ÷NG
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¡×¤³¤È²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡¢£´£°Ç¯°Ê¾å¤Î»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÈËÇ·¡Ê£µ£¸¡Ë¤È£¹Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¶¦±é¡££±£¹£¸£°Ç¯Âå¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÁ´À¹´ü¤À¤Ã¤¿¶áÆ£¤Îà¤ä¤ó¤Á¤ã¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éá¤òÃæÂ¼¤¬Ë½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÃæ³Ø£²Ç¯¤Î»þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢£¸£²Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡Ë¤ËÆþ½ê¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î£±Ç¯¸å¤Ë¡¢Åö»þ£±£¸ºÐ¤ÇÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¤Î¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤«¤Ð¤ó»ý¤Á¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¡£¤ª¤è¤½£²Ç¯´Ö¡¢ÉÕ¤¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤É¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ª¥¿¥¯¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËËÜ¿Í¤¬²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Åö»þ¤Îà¥Þ¥Ã¥ÁÅÁÀâá¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤¿¤ÀÃæÂ¼¤¬¡ÖÍ·¤Ó¤È¤«¤â¤Í¤§¡¢¥Û¥ó¥ÈÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶áÆ£¤¬¡Ö¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¡¢ÃæÂ¼¤ÏÎÙ¤Î£Í£Ã¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¤Ë¼ªÂÇ¤Á¡£´ä°æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï£Î£Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä¡×¡Ö´í¤Ê¤¤¤ï¡Á¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê´ä°æ¤Ë¡ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¤É¤è¤á¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÆ£¤Ï°Õ³°¤ÈÅ·Á³¤Ý¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¡»¡×¤Î»¥¤òµó¤²¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯ÃæÂ¼¤Ë¡¢¶áÆ£¤Ï¡ÖÅÜ¤ó¤Ê¤¤¤è¡×¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤«¤¹¤ó¤Ç¡Ä¡££±²ó¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ç¤Þ¤¡¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¤â¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ª¤ï¤Ã¤Æ³Ú²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¼ºÎé¤·¤Þ¤¹ÃæÂ¼¤Ç¡¼¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤¿¤é¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Î¤Í¡£¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¥±¡¼¥×¤òÈï¤»¤¿¡Ë³Ê¹¥¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤¢¤ì¡©¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤ÇÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¶áÆ£¤Ï¡Ë¡Ø¤¤¤ä²¶¤µ¤¡¡Ä¡Ù¡¢¶À±Û¤·¤Ë¤Í¡Ø²¶¡¢ÌÀÆü²ñ¸«¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Þ¤¿²¿¤«¤ä¤é¤«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¶áÆ£¤Ï¡Ë¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ø¥Ð¥«¥ä¥í¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¶áÆ£¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊª¤¬Á´ÉôÈô¤ó¤Ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡Ö²¿¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¤Þ¤¿¤É¤è¤á¤¡¢¶áÆ£¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡Ö¤ªÁ°µ¢¤ì¤è¡ª¡×¤ÈÎÙ¤ÎÃæÂ¼¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£¤¿¤À¶áÆ£¤Î´é¤Ï¥Ë¥ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¡ºÍ¤Î¥Ü¥±¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ËÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈËþÂ¤²¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÃæÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ØÃæÂ¼¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤È¤³¤í¡×¤ò¶áÆ£¤ËÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£