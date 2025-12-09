「誰かがお尻を…」“NHK韓流ドラマの女王”ハ・ジウォン、クラブでの衝撃エピソードを告白

女優ハ・ジウォンが、クラブで性被害に遭った過去を明かした。

12月8日、YouTubeチャンネル「乾杯する兄さん」には新たな動画が公開され、動画の終盤にはキム・ソンリョン、ハ・ジウォン、チャン・ヨンランが出演する次回予告も流れ、注目を集めた。

ハ・ジウォンは、かつて歌手Waxのステージに代打で立つことになった当時を振り返り、「本番でウェーブもしなきゃいけないのに、あまりにも体が硬かった。だから私を弘大（ホンデ）のクラブに連れて行った」と説明した。

（画像＝「乾杯する兄さん」キャプチャ）ハ・ジウォン

シン・ドンヨプが「その場の“バイブ（雰囲気）”を感じようとしたの？」と尋ねると、ハ・ジウォンは「そう」と答え、「ときめきながら入ったんだけど、入った瞬間、誰かがお尻を触ったの」と衝撃の経験を告白し、出演者を驚かせた。

しかし、シン・ドンヨプは「その話聞いたことあるよ。その日から“クラブ好き”になったって噂じゃない？違うの？」と冗談を返し、ハ・ジウォンを困惑させた。

なお、キム・ソンリョン、ハ・ジウォン、チャン・ヨンランが出演する「乾杯する兄さん」は、12月15日19時公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング〜Two Hearts』『奇皇后〜ふたつの愛 涙の誓い〜』『病院船〜ずっと君のそばに〜』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。