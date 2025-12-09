美人インフルエンサー「ママとペアルックみたいに」母親との2ショット公開「双子に見える」「親子でスタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】クリエイターのおさきが12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】美人インフルエンサー「シルエットがそっくり」母親とのペアルックショット
おさきは「ママとペアルックみたいになっててきまずい」と言葉を添えて、母親との2ショットを投稿。親子で似た色のキャップをかぶり、アディダスのロゴが入った同系色の上着を身につけている。また、母親の髪はおさきとほぼ同じ長さの茶髪で、おさきと同じスラリとしたプロポーションであることがわかる。
この投稿に「双子に見える」「親子でスタイル抜群」「さすがおさきのお母さん、美しい」「ペアルックすぎる」「親子って趣味も似るんだ」「遺伝子感じる」「シルエットがそっくり」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
