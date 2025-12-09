【スタバ×BEAMS】ケニアをテーマにしたTシャツ･ニットなど全14アイテムを発売

スターバックスコーヒージャパンは12月12日、公式オンラインストアで『STARBUCKS STAND by BEAMS』の全6型13アイテムを発売する。あわせて「ビームス ライフ 横浜」では1型を加えて販売する。

ビームスとともに、2025年9月に始動したプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS(スターバックス スタンド バイ ビームス)』から新たなラインナップ『SEASONAL Collection(シーズナル コレクション)』を投下する。第1弾となる今回は、コーヒー豆の生産地であるケニアをテーマに、Tシャツやニットなどを取りそろえた。雄大な自然や多様な文化から着想したカラーリングに、アフリカゾウ、コーヒー豆などのモチーフを組み合わせた。

スタバ×BEAMS『SEASONAL Collection』第1弾 ケニア

〈販売ラインアップ(価格表記はすべて税込)〉◆STARBUCKS STAND by BEAMS アニマルプリントTシャツ

ゾウやシマウマ、ライオンを背中に大きくプリントしたTシャツ。素材は、14番手の糸で織られたUSAコットン天竺を使用。ラインアップは「エレファント(ホワイト/ブラウン)」「ゼブラ(ホワイト/チャコール)」「ライオン(ホワイト/ベージュ)」。サイズは「XS」「S」「M」「L」「XL」の5種類。価格は9,900円。

STARBUCKS STAND by BEAMS アニマルプリントTシャツ

◆STARBUCKS STAND by BEAMS クレイジーパターンフードネルブルゾン

ケニアを象徴する民族衣装にインスピレーションを受けて制作したブルゾン。4種類のチェックから成るデザイン。素材はコットンネルを使用した。サイズは「XS」「S」「M」「L」「XL」の5種類。カラーバリエーションは、レッドとベージュの2種類。価格は2万8,600円。

STARBUCKS STAND by BEAMS クレイジーパターンフードネルブルゾン

◆STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードクルーニット

オリジナルの柄を制作し、ジャガードで表現したウール100%のニット。アフリカゾウやラテアート、スターバックスのカップやコーヒー豆が描かれている。カラーバリエーションは、グリーンとブラウンの2種類。サイズは「XS」「S」「M」「L」「XL」の5種類。価格は3万5,200円。

STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードクルーニット

◆STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリース マフラー

保温性と存在感を両立し、無地のコートやニットと合わせると、立体的な総柄が引き立つマフラー。オリジナルの総柄を制作し、素材の膨らみが消えないようインクジェットプリントで表現した。素材はポリエステルフリースを使用し、大判のオリジナルパッチをアクセントで入れた。価格は1万3,200円。

STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリース マフラー

◆STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリースジップブルゾン

オリジナルの総柄を制作し、素材の膨らみが消えないようインクジェットプリントで表現した。裾のアジャスト仕様でシルエットの変更が可能。素材は、程よい肉感のポリエステルフリースを使用。裏地はメッシュ素材を使い、軽く快適な着用感が特徴。右ポケットには、オリジナルのピスネームでアクセントを入れた。サイズは「XS」「S」「M」「L」「XL」の5種類。価格は3万800円。

STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリースジップブルゾン

◆STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリース バラクラバ

二枚生地仕立てにより保温性が高く、首元から頭までしっかりカバーできるアイテム。オリジナルの総柄を制作し、素材の膨らみが消えないようインクジェットプリントで表現した。素材はポリエステルフリースを使用。紐付きでフィット感を調整できる。価格は1万2,100円。

STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリース バラクラバ

◆STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリースクッション

ブルゾンやバラクラバと同じオリジナルパターンを使用したクッション。厚手のポリエステルフリース素材を使用。同品は「ビームス ライフ 横浜」のみで販売する。大きさは40cm×40cm。価格は7,150円。

STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリースクッション

2025年9月に始動した『SEASONAL Collection』は、「ビームスが考えるスターバックスのある新しいライフスタイル」というプロジェクトコンセプトをベースに、シーズンならではのムードやトレンドに遊び心を取り入れたスタイルの提案をするコレクション。

