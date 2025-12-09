【ルイビル オーダー・ディリュージョンVer.】 2027年2月 発売予定 価格：18,590円

海外メーカー「APEX」は、フィギュア「ルイビル オーダー・ディリュージョンVer.」を2027年2月に発売する。価格は18,590円。

本商品はゲーム「アズールレーン」より着せ替えスキン「オーダー・ディリュージョン」姿の「ルイビル」を1/7スケールフィギュア化したもの。

両手でトレイを掲げ、オーダーを待つその佇まいが再現され、ボディラインに寄り添うバニースーツは、複雑に重なる皺や柔らかな肌の質感も再現されている。ほんのり肌が透ける繊細な白ストッキングは塗装で表現されている。

淡い紫色のロングヘアは肩へと自然に流れ落ち、頬をかすめる前髪も細かく造形されている。また、特典として「色紙」が付いてくる。

ルイビル オーダー・ディリュージョンVer.

2027年2月 発売予定

価格：18,590円

スケール：1/7

サイズ：全高約26cm(台座含め)

(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.