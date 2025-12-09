【MODEROID ダイナゼノンリライブ】 2026年7月 発売予定 価格：8,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ダイナゼノンリライブ」をグッドスマイルカンパニー公式ショップ、TSUBURAYA STORE ONLINEにて予約受付を開始した。発売は2026年7月を予定し、価格は8,500円。

ゲーム『スーパーロボット大戦Y』に新たに登場した白いダイナゼノン「ダイナゼノンリライブ」をMODEROIDシリーズで立体化したもの。

通常形態および第2形態それぞれを選択して組み立て可能なコンバーチブルキットとなっており、ダイナゼノンリライブ時の全高は約165mmで各関節可動で様々なアクションを取ることができる。

第2形態時、新たに造形された装飾パーツのグラフィック部分はホログラムシールで再現されている。脚部ミサイルハッチは展開が可能。両手に装着するダイナサーベルはクリアパーツで再現されている。

製品オリジナル要素として、リライブVer.の「ダイナソルジャー」、「ダイナウイング」、「ダイナストライカー」「ダイナダイバー」4機の分離形態と各コンバインおよび「ダイナレックス」への合体ができる。また、ダイナソルジャーはダイナミックキャノン リライブver.への変形も可能。

別売りのMODEROIDシリーズ、グリッドナイト、ゴルドバーン、グリッドマン、グリッドマン（Universe Fighter）、ビッグゴルドバーンと組み合わせることもできる。

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約165mm(ダイナゼノンリライブ時)

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Caloan（GOD BRAVE STUDIO）

(C)円谷プロ (C)2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。