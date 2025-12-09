ゲーム『スーパーロボット大戦Y』に登場した「ダイナゼノンリライブ」がMODEROIDに登場。2026年7月に発売グッドスマイルカンパニー公式ショップ、TSUBURAYA STORE ONLINEにて予約開始
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ダイナゼノンリライブ」をグッドスマイルカンパニー公式ショップ、TSUBURAYA STORE ONLINEにて予約受付を開始した。発売は2026年7月を予定し、価格は8,500円。
ゲーム『スーパーロボット大戦Y』に新たに登場した白いダイナゼノン「ダイナゼノンリライブ」をMODEROIDシリーズで立体化したもの。
通常形態および第2形態それぞれを選択して組み立て可能なコンバーチブルキットとなっており、ダイナゼノンリライブ時の全高は約165mmで各関節可動で様々なアクションを取ることができる。
第2形態時、新たに造形された装飾パーツのグラフィック部分はホログラムシールで再現されている。脚部ミサイルハッチは展開が可能。両手に装着するダイナサーベルはクリアパーツで再現されている。
製品オリジナル要素として、リライブVer.の「ダイナソルジャー」、「ダイナウイング」、「ダイナストライカー」「ダイナダイバー」4機の分離形態と各コンバインおよび「ダイナレックス」への合体ができる。また、ダイナソルジャーはダイナミックキャノン リライブver.への変形も可能。
別売りのMODEROIDシリーズ、グリッドナイト、ゴルドバーン、グリッドマン、グリッドマン（Universe Fighter）、ビッグゴルドバーンと組み合わせることもできる。
MODEROID ダイナゼノンリライブ
2026年7月 発売予定
価格：8,500円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約165mm(ダイナゼノンリライブ時)
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：Caloan（GOD BRAVE STUDIO）
(C)円谷プロ (C)2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会
※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。