「BAPE®︎ × パワーパフ ガールズ」コラボでファッションとアニメの融合♪

2025年12月14日（日）より、BAPE®︎と「パワーパフ ガールズ」のコラボレーションがついに実現！アニメのキャラクターたちがBAPE®︎のアイコニックなグラフィックと融合し、特別なカプセルコレクションが誕生しました。ピンクのABC CAMO柄やラメプリントを使用したフーディやTシャツなどが展開され、個性豊かなキャラクターたちが大胆にデザインされています。

BAPE®︎とパワーパフ ガールズが織りなす限定コレクション



BAPE®︎と「パワーパフ ガールズ」のコラボコレクションは、アニメのキャラクターたちの魅力とBAPE®︎のアイコニックなデザインが融合した特別なラインアップです。

ピンクのABC CAMO柄とキャラクターたちを組み合わせたグラフィックTシャツやフーディは、どれもシンプルながらインパクト大！

ラメプリントが施されたデザインは、キュートでありながらも力強さを感じさせ、アニメファンにはたまらないアイテムばかりです。

パワフルでキュートなキャラクターたちの新しい魅力



APE HEAD TEE

BABY MILO®︎ TEE

BLOSSOM TEE

BUBBLES TEE

BUTTERCUP TEE

BABY MILO®︎ MOJO JOJO

APE HEAD PULLOVER HOODIE

「パワーパフ ガールズ」とBAPE®︎のコラボでは、ブロッサム、バブルス、バターカップのキャラクターカラーに合わせたピンク、ブルー、グリーンのABC CAMOグラフィックTシャツが登場。

さらに、BABY MILO®︎とパワーパフ ガールズのキャラクターたちを組み合わせたユニークなデザインも加わり、遊び心溢れるラインアップが完成。

これらのアイテムは、BAPE®︎のストリートスピリットとアニメの魅力が絶妙に交わった、新たな自己表現の形を提供します。

限定アイテムをゲット！数量限定販売のチャンス



この特別なコレクションは、2025年12月14日（日）より、BAPE®︎正規取扱い店舗とBAPE.COM WEB STOREで販売がスタート。

価格はTシャツが12,100円（税込）、フーディは38,500円（税込）。数量限定での販売となるため、早めにチェックしておきたいところ。

ピンクやブルー、グリーンなど、カラーごとに個性が光るアイテムを手に入れて、アニメとファッションの新しい融合を楽しんでください♪

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

アニメとストリートが交差するスペシャルコレクション



BAPE®︎と「パワーパフ ガールズ」のコラボレーションは、アニメとストリートファッションが交差する特別なコレクションです。

キャラクターたちの個性を際立たせたアイテムが、BAPE®︎のクリエイティビティと融合して、まさに大胆な自己表現の象徴に。

2025年12月14日からの販売開始なので、気になるアイテムがあれば早めにゲットして、アニメとファッションの新しい魅力を楽しんで♡