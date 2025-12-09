「BAPE®︎ × パワーパフ ガールズ」コラボでファッションとアニメの融合♪
2025年12月14日（日）より、BAPE®︎と「パワーパフ ガールズ」のコラボレーションがついに実現！アニメのキャラクターたちがBAPE®︎のアイコニックなグラフィックと融合し、特別なカプセルコレクションが誕生しました。ピンクのABC CAMO柄やラメプリントを使用したフーディやTシャツなどが展開され、個性豊かなキャラクターたちが大胆にデザインされています。
BAPE®︎とパワーパフ ガールズが織りなす限定コレクション
BAPE®︎と「パワーパフ ガールズ」のコラボコレクションは、アニメのキャラクターたちの魅力とBAPE®︎のアイコニックなデザインが融合した特別なラインアップです。
ピンクのABC CAMO柄とキャラクターたちを組み合わせたグラフィックTシャツやフーディは、どれもシンプルながらインパクト大！
ラメプリントが施されたデザインは、キュートでありながらも力強さを感じさせ、アニメファンにはたまらないアイテムばかりです。
パワフルでキュートなキャラクターたちの新しい魅力
APE HEAD TEE
BABY MILO®︎ TEE
BLOSSOM TEE
BUBBLES TEE
BUTTERCUP TEE
BABY MILO®︎ MOJO JOJO
APE HEAD PULLOVER HOODIE
「パワーパフ ガールズ」とBAPE®︎のコラボでは、ブロッサム、バブルス、バターカップのキャラクターカラーに合わせたピンク、ブルー、グリーンのABC CAMOグラフィックTシャツが登場。
さらに、BABY MILO®︎とパワーパフ ガールズのキャラクターたちを組み合わせたユニークなデザインも加わり、遊び心溢れるラインアップが完成。
これらのアイテムは、BAPE®︎のストリートスピリットとアニメの魅力が絶妙に交わった、新たな自己表現の形を提供します。
限定アイテムをゲット！数量限定販売のチャンス
この特別なコレクションは、2025年12月14日（日）より、BAPE®︎正規取扱い店舗とBAPE.COM WEB STOREで販売がスタート。
価格はTシャツが12,100円（税込）、フーディは38,500円（税込）。数量限定での販売となるため、早めにチェックしておきたいところ。
ピンクやブルー、グリーンなど、カラーごとに個性が光るアイテムを手に入れて、アニメとファッションの新しい融合を楽しんでください♪
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)
アニメとストリートが交差するスペシャルコレクション
BAPE®︎と「パワーパフ ガールズ」のコラボレーションは、アニメとストリートファッションが交差する特別なコレクションです。
キャラクターたちの個性を際立たせたアイテムが、BAPE®︎のクリエイティビティと融合して、まさに大胆な自己表現の象徴に。
2025年12月14日からの販売開始なので、気になるアイテムがあれば早めにゲットして、アニメとファッションの新しい魅力を楽しんで♡