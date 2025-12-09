トレンドカラーの赤が美し過ぎる!コンラッド大阪♡｢ストロベリースイーツビュッフェ｣

コンラッド大阪の｢アトモス･ダイニング｣では、2025年12月1日(月)～2026年2月23日(月)の期間、毎日｢The Elegant Red(ジ･エレガント レッド)｣ストロベリースイーツビュッフェが開催中です。冬のファッショントレンドカラーの赤から着想を得たスイーツやセイボリーでは、ストロベリーが使われていて豪華です。さっそく取材してきたので紹介します。

ストロベリースイーツビュッフェ

｢The Elegant Red(ジ･エレガント レッド)｣ストロベリースイーツビュッフェでは、ストロベリーをふんだんに使用したスイーツとセイボリーが楽しめます。

今回のスイーツビュッフェでも、人気のDIYコーナーがあります。ブリオッシュやクロワッサンなど好みのブレッドを選ぶと、シェフが好きなクリームを挟んでくれてフルーツサンドが作れます。

クリームは、3種類(ストロベリー、バニラ、ピスタチオ)です。

3種類のクリームを、ホワイトブレッド･クロワッサン･クッキーに挟んでもらいました。

色とりどりのフルーツなどを盛り付けて、デコレーションを楽しんでくださいね。もちろん、ストロベリーをそのままお好きなだけ食べてもOKです。

ストロベリーをふんだんに使用したスイーツ

ストロベリーをふんだんに使用したスイーツの中から、おすすめを紹介していきます。ストロベリーのいいとこどりの｢ストロベリーシャンパンタルト｣。

チョコレートのスポンジ、ストロベリークリーム、ほろ苦い抹茶クリームの層が美しい｢ストロベリーと抹茶｣。

濃厚な味わいがお気に入りの｢ストロベリーとベルガモットのモンブラン｣。

トレンドカラーの赤がきいた｢ストロベリーマスカルポーネムース｣。

サクッと感とクリームのフワフワ感を味わう｢ストロベリーミルフィーユ｣。

ストロベリーの甘酸っぱさが味わえる｢ストロベリーパートドフリュイ｣。

(写真左上から時計回り)ストロベリーの爽やかさが口いっぱいに拡がる｢ストロベリーパブロバ｣、丸い形がかわいい｢ストロベリーとピンクペッパー｣、しっとりと口の中で溶けるような｢ストロベリーとルビーチョコレートのシフォンケーキ｣、シュー皮もテーマカラーの｢ストロベリーエクレア｣。

｢ストロベリーココナッツ｣(写真左)、｢ストロベリーとローズのブランマンジェ｣(写真右)どちらも見た目も美しいです。

赤にインスパイアされたセイボリー

赤にインスパイアされたセイボリーでは、ストロベリーが使われています。ストロベリーを使用したホットセイボリーは、スイーツの合間のお口直しにもぴったりです。

ストロベリーの酸味がリゾットと合う｢ストロベリーリゾット、ピスタチオ、ストロベリーバルサミコ｣。

(写真左上から時計回り)肉厚のサーモンがおいしい｢サステナブルサーモン、紅芯大根、ほうれん草、マスタード｣、塩味はスイーツの合間のお口直しにピッタリな｢クリスピーポテト、ビーツとトリュフ｣、いい香りのする｢鶏もも肉のロースト、トレビス、レーズン、赤ワイン｣、ビーツで赤を表現した｢ペンネパスタ、豚肉の煮込みとビーツのソース｣。

冷製メニューでは、ベリーとトマトを使用した華やかな｢ベリーカプレーゼ｣や｢カリフラワーとストロベリーのマリネ｣など5種が登場します。｢カリフラワーとストロベリーのマリネ｣は、クリスマス料理のサラダとしてイタリアの食卓にも登場するそうです。

期間中はインスタグラムにてコンラッド大阪をフォローし、@conradosakaと｢#theelegantred｣のハッシュタグを付けてその場で投稿すると、オリジナルカクテル(またはモクテル)1杯がもらえるキャンペーンも開催中です。

※特典の詳細は、ホテルの公式サイトを確認ください。

いかがでしたか。フロント前ロビーでは、｢ニコライ バーグマンのクリスマスツリー｣が展示されています。ゴールドのオーナメントがとてもきれいなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

｢The Elegant Red(ジ･エレガント レッド)｣ストロベリースイーツビュッフェ

期間:2025年12月1日(月)～2026年2月23日(月)の間、毎日開催

12/1(月)～12/12(金)、2026年1/5()～2/23(月･祝)の間:平日 14:30～16:30(2時間制)、土日祝 14:30～16:00(90分制) ※12/13～2026年1/4迄の営業時間は変則的なため、公式ホームページをご確認ください。

料金:大人 8,000円(税込)、お子様 4,000円(税込) ※12/20(土)～12/25(木)のクリスマス期間は大人8,500円(税込)、お子様 4,250円(税込)

取材協力/ コンラッド大阪