DHC初のアロマ仕様登場！香りをまとう新「オリーブ バージンオイル」♡

40年以上愛され続けてきたDHCの名品「オリーブ バージンオイル」から、ついに初の“アロマ仕様”が誕生します。2025年12月11日(木)より数量限定で発売される「DHC オリーブ バージンオイル オーガニックアロマ」は、スペイン・アンダルシアの自然を思わせるオレンジとラベンダーの香りがふんわり広がる特別な一本。手摘みオリーブのみから抽出した100％天然のオーガニック美容オイルが、肌にすっとなじみ、乾燥ダメージからやさしく守ります。日々のケアにひと呼吸のリラックスを♡

アンダルシア香る限定アロマオイル

新作「DHC オリーブ バージンオイル オーガニックアロマ」は、DHCのロングセラー美容オイルに、オレンジとラベンダーの精油をブレンドした初の“アロマ仕様”。

日照時間が長く豊かな香りが育まれるスペイン・アンダルシア地方をイメージし、あたたかい太陽の下で咲く花々のような心地よい香りが楽しめます。

容器デザインには街並みと太陽を表現し、BOXには香りをイメージしたグラデーションを採用。香りとビジュアルの両方で贅沢さを感じられる限定アイテムです。

ANELA BEAUTY美容液が進化♡数量限定HOLIDAY SETで“年齢サイン*¹”にアプローチ

手摘みオリーブの力が肌へスッとなじむ

手摘みされたスペイン産有機栽培オリーブだけを使用し、果実からわずかにしたたり落ちる希少なオイルのみを集めたこだわりの処方。

青みの残る新鮮な果実にだけ宿る「親水性」により、水分となじみやすく、ローション後の肌にスッと広がるのが特長です。

スキンケアはもちろん、ボディやヘアの保湿ケアにも使えるマルチな一本。

無着色・パラベンフリーで性別・年齢問わず使えるやさしさもうれしいポイント。自然の恵みをそのまま肌で感じられるオーガニック美容オイルです。

お得な発売記念キャンペーン実施中

発売を記念して、2本同時購入で20％オフになる限定キャンペーンがスタート。公式通販、直営店、総合スーパー※2で実施され、なくなり次第終了となります。

「DHC オリーブ バージンオイル オーガニックアロマ」30mL(3,982円税込)が、2本セットなら6,369円(税込)で購入できるチャンス。毎日使いたいアイテムだからこそ、まとめ買いが賢い選択に♪

香りとオーガニックの力で、毎日にリラックスを

スペイン・アンダルシアの香りを閉じ込めた「DHC オリーブ バージンオイル オーガニックアロマ」は、忙しい日々の中にふと深呼吸したくなるような心地よさを添えてくれる美容オイル。

肌にスッとなじむオリーブの恵みが、乾燥ダメージをやさしくケアしながらしっとりしたツヤ肌へ導きます。数量限定の特別仕様だからこそ、自分時間のご褒美ケアにもぴったり♡

香りをまとうように使える新オイルで、肌と心の両方をうるおす習慣を取り入れてみませんか。