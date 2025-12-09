山口もえ、ポイ活好きを笑顔でアピールも一転苦笑い「みんなドン引きするくらい」
タレントの山口もえが9日、都内で行われた『Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進についての発表会』トークセッションに登壇した。
【集合ショット】笑顔が素敵！さまざまな魅力を存分に語ったハナコ＆山口もえ
山口は、スペシャルゲストとしてハナコ（秋山寛貴、岡部大、菊田竜大）とともに、日常生活に役立つ「楽天ポイント」や 「Uber」「Uber Eats」 の魅力を、自身の体験談を交えてトークした。
冒頭には「ポイ活大好き山口もえです！」とあいさつし、スーパーや旅行でも活用しているとしてポイントへの熱意をアピール。トークでは「きょう楽天ポイント見たら、『1234』！すごくないですか？」と笑顔で話す場面も。
クイズに挑戦するコーナーでは、意気込みを聞かれ、「たぶんみんなの中で一番ポイントを貯めてる」とぽつり。「貯めてますよ」と返され、山口は「本当に、みんなドン引きするくらい」と苦笑いしつつ、「使うのもうれしいんですけど、貯まる過程もすごくワクワクするので」と声を弾ませた。
本発表会では、Uber Japan、Uber Eats Japan、楽天ペイメントの3社による、楽天ID連携を皮切りとした戦略的パートナーシップを本格的に推進していくことが発表された。世界最大級のモビリティ&デリバリー基盤を有するUberと、日本最大級のポイント経済圏を有する楽天で、新たな勝ちの共創を目指す。
