グッドスマイルカンパニー、東宝と共同出資で新会社「To-Smile」設立へ
グッドスマイルカンパニーは9日、東宝と、オリジナル玩具・フィギュア・グッズの展開を行う新会社「To-Smile株式会社」（To-Smile）を共同出資により設立することを発表した。
【写真】『ヒロアカ』など…グッドスマイルカンパニー＆東宝のフィギュア
同社は、代表作である2.5頭身のデフォルメフィギュア「ねんどろいど」や高品質なスケールフィギュアを通じ、多種多様なアニメ・ゲーム作品のキャラクターの魅力をカタチにしている。企画・製造から物流・販売までを一貫して手掛ける垂直統合型の体制と、グローバルな販売ネットワークを強みに、世界中のファンへ作品の魅力を届けている。
東宝とは、これまでもTOHO animationの作品を中心に、商品製造および販売における強固なパートナーシップを築いており、「この度、両社の協業関係をさらに深化させ、TOHO animation作品やゴジラ等のIPの魅力を最大化するオリジナル玩具・フィギュア・グッズの展開を行う新会社To-Smileを共同設立いたします」と説明した。
東宝グループは、さらなる成長と企業価値向上を目指し「企画&IP」「アニメーション」「デジタル」「海外」を成長戦略のキーワードとして掲げている。また、今年４月に公表した「中期経営計画2028」においては、IP及びアニメ関連ビジネスを引き続き成長ドライバーとして位置づけ、新たに「IP・アニメ事業」を独立したセグメントとするなど、事業基盤の強化を進めているところで、「本件は、「IP・アニメ事業」の拡大に向けた戦略的施策として、東宝のライセンスおよびMD（マーチャンダイジング）事業の機能を強化することを目的としております」と伝えた。
To-Smileでは、東宝の持つIPプロデュース力および劇場流通網と、当社の持つ高度な製造ノウハウおよびグローバルな販売ネットワークを融合。作品の世界観を忠実に再現したオリジナル商品を、TOHOシネマズ等の国内劇場販路はもとより、北米・アジアを中心とした世界市場へも迅速に展開していく。
「当社は、To-Smileを通じた機能強化により、グループ全体の事業の収益性を高めるとともに、世界中のファンへさらなる感動を届けることで、持続的な企業価値の向上を図ってまいります」と強調した。
