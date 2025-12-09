職場で配りたい「千葉県のお土産」ランキング！ 2位「チーバくんサブレー」、1位は？ 【2025年調査】
年末が近づき、親戚や職場への手土産に悩む時期になりました。日頃の感謝を伝える贈り物は、定番でありながらもセンスが光る一品を選びたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「職場へのお土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、職場で配りたい「千葉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：チーバくんサブレー（千葉とみい）／41票千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」をプリントしたかわいらしいサブレーです。千葉県産の落花生が使用されていて、香ばしさとサクサクとした食感が楽しめます。チーバくんは横から見ると千葉県の形をしているというユニークなキャラクターで、その知名度と愛らしさがお土産としての人気を後押ししています。個包装されており、見た目も楽しく話題性があるため、職場のばらまき土産として人気を集めました。
1位：ぴーなっつ最中（なごみの米屋）／58票千葉県の特産品である落花生（ピーナッツ）をモチーフにした、かわいらしい形をした最中です。パリッとした最中の皮の中に、風味豊かなピーナッツの甘煮が煉り込まれた餡がぎっしりと詰まっています。このピーナッツ餡は、落花生の風味を最大限に引き出しながらも上品な甘さに仕上げられており、おいしいと評判。個包装で配りやすいことからも、職場への手土産として圧倒的な支持を集めました。
