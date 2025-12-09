最も手頃なモデルに反響集まる！

ホンダが発表した「N-ONE」の一部改良モデルは、軽自動車らしい親しみやすさを残しながら、現代のニーズに応える最新装備を採り入れた注目の存在となっています。

発表は2025年11月20日、発売は翌21日で、ネット上でも多くの反響が集まっています。

N-ONEは2012年のデビュー以来、クラシカルな雰囲気と現代的な機能性を両立したモデルとして長く支持されてきました。

そのデザインの源流は1967年に登場した「N360」にあり、丸いヘッドライトや愛嬌のある表情は初代から受け継がれた個性です。

ホンダが掲げる「M・M思想（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）」を反映し、室内空間を最大化するパッケージングは軽自動車としての実用性を高めています。

現行モデルは2020年11月にフルモデルチェンジした2代目で、タイムレスなデザインを保ちつつ安全機能と快適性を進化させてきました。

そして今回の2025年11月の改良では、前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターが全車標準装備となり、視認性と安全性が大きく向上しました。

さらにスポーティなRSや、上級仕様のPremium Tourerでは装備が拡充され、特にRSは従来のCVT車が廃止されて6速MT専用となった点が話題になっています。

白いホイールの採用など外観にも変更が加えられ、走りを楽しみたいユーザーから注目を集めています。

一方で、幅広い層に受け入れられているのが、新たに追加された特別仕様車「CRAFT STYLE」です。

Originalをベースにしつつ、クラフト感のある落ち着いたスタイリングを特徴としており、都会的な雰囲気を求める人から支持されています。

では、改良モデルの中でも最も手頃な価格で購入できるエントリーグレード「Original（FF）」は、どのような内容になっているのでしょうか。

全長3395mm×全幅1475mm×全高1545mm、ホイールベース2520mmという軽自動車の規格に沿ったボディサイズで、機械式駐車場にも対応できる全高1550mm未満を維持しています。

上位モデルのような華美な加飾を避けたシンプルな外観は、主張しすぎない車を求めるユーザーにぴったりです。

足まわりは14インチのスチールホイールにシルバーのハーフホイールキャップという構成で、実用性を重視した内容です。

ボディカラーはブラックルーフの2トーンを含む7色展開で、ベーシックながら選択肢は十分に確保されています。

インテリアはブラックとホワイトを組み合わせた落ち着きのあるトーンでまとめられ、フロントシートはプライムスムースとトリコットのコンビ素材を採用しています。

インパネにはプラチナホワイトガーニッシュが入り、エントリーグレードでありながら安っぽさを感じさせないつくりです。

ステアリングホイールとシフトレバーはウレタン素材ながら、フルオートエアコンや電動格納式リモコンドアミラーなど日常に欠かせない装備は標準で備わっています。

電子制御パーキングブレーキとブレーキホールド機能も標準装備で、信号待ちや渋滞時のストレスを軽減してくれます。

後席も使い勝手がよく、背もたれを倒して長い荷物を積めるほか、座面を跳ね上げて高さのある荷物を置くことも可能です。この柔軟な荷室アレンジは生活の中でさまざまなシーンに対応します。

安全性能の基盤となるのは「Honda SENSING」で、衝突軽減ブレーキ、車線維持支援、アダプティブクルーズコントロールなど主要機能を網羅。エントリーグレードだからといって安全性が損なわれることはありません。

パワートレインには直列3気筒自然吸気エンジンを搭載し、最高出力58PS、最大トルク65Nmを発生します。

CVTとの組み合わせにより穏やかな加速を実現し、燃費性能はWLTCモードで23.2km／Lと全グレードの中で最も優れています。

Original（FF）の価格（消費税込み）は176万7700円で、最上級のPremium Tourer（4WD）との差額は55万1100円となり、価格面での手頃さが光ります。

そんな最安モデルに対して、ネット上では「55万円安いエントリーモデルでも十分だと思う」「一番低燃費なのは経済的で惹かれる」「ホイールがスチールなのはレトロっぽくてむしろ好き」と、コストパフォーマンスに対する声が多く見られました。

また「MT専用になったRSが気になる」「安全装備が標準になったのはありがたい」「初代の雰囲気を残しているのがいい」「特別仕様のCRAFT STYLEがおしゃれ」といった具合に、一部改良に対してのコメントも寄せられています。

軽自動車の中で“ちょうどいい個性”を求める人にとって、今回のN-ONEの改良は魅力的な選択肢となりそうです。