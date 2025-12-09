¡Ö¤ª¤Ç¤³¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤À35ºÐ¤Ê¤Î¤«!¡×à·ãÊÑá»ÒÌò½Ð¿È¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é»Ñ¤ËÁûÁ³¡Ö¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¤«¤é¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ë¡Ä¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Ê¤¤¤ÈÃ¯¤À¤«¡×¡Ö¤Á¤ç¤Á¤ç¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡Á♡¡×
¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¥¤¥±¥á¥óÏÈ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¡Ä¡×
¡¡»ÒÌò»þÂå¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë35ºÐÇÐÍ¥¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Çà·ãÊÑá»Ñ¤Ë¡Ä¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¡¢ñþ¤ò·ë¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÍî¹ç¥â¥È¥(35)¡£¾·³²È¡¦¸æ»°¶ª¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å½Å¹¥¤ò±é¤¸¤¿Íî¹ç¤Ï¡¢7ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤ÏÏ·Îð¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡Íî¹ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤Ë¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯Åª¤Ê»ä¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤ó¤À¤í¤«¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À35ºÐ¤Ê¤Î¤«!¡×¡Ö²èÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤ó¤´¤¤Ç¯´ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡ÄËÜ¿Í¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ç¤³¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¡¼¡¢¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¤«¤é¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ê¤¡¡Ä¤·¤ß¤¸¤ß¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¢¤ë¤ÈÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Á¤ç¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡Á♡¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¥¤¥±¥á¥óÏÈ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤¢¤ó¤Ê²øÍ¥¤Ë¤ª¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¡×¡Ö»ÒÌò½Ð¿È¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤¬35ºÐ¤Ç¤¢¤ó¤ÊÏ·¤±Ìò¾å¼ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Íî¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1996Ç¯¡Á2000Ç¯)¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö4TEEN¡×(WOWOW¡¢04Ç¯)¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£