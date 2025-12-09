山形県内では、冬眠の時期になってもクマの出没が後をたちません。

【画像】クマ目撃場所

県は先月までとしていた「クマ出没警報」を今月末まで延長しています。

そんな中、県庁所在地の山形市でもクマの目撃が相次いでいます。

■12月1日～12月8日のクマ目撃場所（山形市）

12月8日（月曜） 午後6時10分頃 大字滑川地内の雑木林にてクマ1頭を目撃

12月6日（土曜） 午後0時55分頃 蔵王上野地内の農地にてクマ1頭を目撃

12月4日（木曜） 午後0時15分頃 大字釈迦堂地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

12月3日（水曜） 午後5時10分頃 東青田三丁目地内の路上にてクマのような動物1頭を目撃

12月2日（火曜） 午前9時35分頃 大字下東山地内の路上にてクマの足跡を確認

12月2日（火曜） 午前8時54分頃 大字漆山地内の雑種地にてクマ1頭を目撃

12月1日（月曜） 午後9時30分頃 飯田西二丁目地内の大学敷地にてクマ2頭を目撃

12月1日（月曜） 午後2時05分頃 大字漆山地内の農地にてクマ1頭を目撃

12月1日（月曜） 午後2時00分頃 吉原三丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

12月1日（月曜） 午前9時20分頃 富の中三丁目地内の路上にてクマのフンを確認

