¡Ö¿Í¿È»ö¸Î¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×àÉÂ±¡¤ÇÊñÂÓ¤À¤é¤±á¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤ä¤ó¡Ä¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×
¡ÖÆÍÁ³¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µÉÔÅÐ¹»YouTuber¤Ç¸½ºß¤Ï¡ÖËÁ¸±²È¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó(16)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤ÇÆþ±¡¤¹¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¿Í¿È»ö¸Î¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Â¤äÏÓ¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤«¤ì¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤ê¡¢ÅÀÅ©¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£YouTube¤â¸ø³«¤·¡¢¡ÖÆÍÁ³¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡Ö3ÉÃ´Ö¤¯¤é¤¤°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¡ÖÁê¼ê¤«¤é¤Ï¼Õºá¤ä¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯²óÉü¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡Ö¤´Ìµ»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤ä¤ó¡Ä¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¤¢¤È¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ºòÆü¤Ï²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¤ª¸«Éñ¤¤¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤âËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ °ú¤Â³¤¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂÈÖ¹æ¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£