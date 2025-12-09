IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」の第53回が放送された。今回は視聴者からのお便りに応え、安佐南区西原にあるベーカリー＆カフェ「パンのいえ シュシュ」を訪問。人気ベスト3の中からNo・1を当てるクイズに挑戦し、見事4連勝を達成した。

「IMP.の元気印、2つの筋肉がバッキバキ、ツーバキバキ！椿泰我です！」と、元気いっぱいの挨拶で登場した椿。今回のおすすめは、朝早くから多くのお客さんが訪れるという「パンのいえ シュシュ」。店名はフランス語で「かわいい」「とっておき」といった意味があり、そういった思いをお客様に持ってもらいたいという願いが込められている。

なんとこのお店、午前6時半からオープンしており、併設のカフェも利用可能。早朝から焼きたてのパンとコーヒーを楽しめるこの最強の組み合わせに、椿は「いいですね」と早くも期待を膨らませた。パンの仕込みは午前2時から行われ、約60〜70種類のパンが並ぶという。

いよいよ人気ベスト3の試食へ！店主が食べたいものを追求して作られたというパンの数々に、椿のテンションは最高潮だ。

「パリの朝」はフランスパン生地で作ったクロワッサンにシロップを塗った、表面はサクサク、中はもちもちの食感。想像以上の大きさに「でか！」と驚きつつ「コーティングされてる部分のサクサクとパン自体のサクサクと口に入れた時のもちもち感がすごいですね」とサイズ、食感、味の全てに大興奮の様子を見せた。「もちもちキナコ」はもっちりとしたドーナツ生地を揚げ、きなこをまぶしたお餅のようなパン。「外のサクッていう感じと中のモチッのバランスが絶妙ですね」と感動。「明太子ピザ」は自家製明太粉バターをフランスパンに塗り、玉ねぎとチーズをたっぷり乗せた一品。「僕好きですこれ」「パンのサクサク感と玉ねぎのシャリシャリ感、美味しいですねバランスが」と熱烈アピールした。

3品の中で椿が選んだ人気No・1は「パリの朝」。予想理由を「アンコールをしたくなるパン」と力強く語ると、結果は見事的中！これで堂々のチャレンジ4連勝を達成した。そしてご褒美として、店長おすすめの「焼タマゴサンド」をゲット。「さっぱりしていて朝にピッタリのパン。これは毎朝通う方がいるのも納得ですね」と、最高の笑顔でご褒美を堪能した。自信に満ちた表情で4連勝を果たした椿。次回の「パンパカパーン」も楽しみだ。