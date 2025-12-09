中野量太監督の５年ぶりの新作「兄を持ち運べるサイズに」が公開中だ。

翻訳家・エッセイストである村井理子のエッセー「兄の終（しま）い」を原作に、急死した兄との関係を見つめ直す女性作家の物語を、持ち味のユーモアで描いた。原作とどう向き合い作品化したのか、中野監督に聞いた。（浅川貴道）

「湯を沸かすほどの熱い愛」（２０１６年）、「長いお別れ」（１９年）、「浅田家！」（２０年）と、家族のあり方を軽やかなユーモアでくるんだ秀作をコンスタントに発表してきたが、今回は、ややブランクが空いた。

１９年に子供が生まれ、その後、コロナ禍にも見舞われた。「子育てが楽しかったのと、コロナ禍が重なった。父親を十分に味わえたけれど、さすがに焦りだして」と、この５年間を振り返る。

そんな中で持ち込まれた企画が、この作品だった。作家の理子（柴咲コウ）のもとに、兄（オダギリジョー）の急死の知らせが入る。理子は、遺体を引き取って火葬するために、兄が住んでいた宮城県多賀城市に向かう。兄の元妻である加奈子（満島ひかり）たちと合流した理子は、兄のことを回想する。

「原作は、残された人がどう生きるかという作品で、まさに僕がやり続けてきたことだった。これをエンターテインメント映画として勝負できる形にしたかった」

脚本化する上で、工夫を施した。兄をどう映すか。回想でもなく、もちろん幽霊としてでもなく。彼を登場させる、あるアイデアが浮かんだ。そして、理子が作家であることから、心の中の言葉が文字として様々な場所に投影される演出も。「これを『発見』したとき、映画にできるぞと思ったんです」

原作を読み込み、作者の村井にも取材し、自らの「発見」を加えて練り上げた脚本は「６割原作、２割取材、オリジナルは２割かな」という内容。そのオリジナルの部分に監督らしい個性とユーモアを込めた。

兄を演じるオダギリが印象的だ。やることなすこと「クズ」な人間で、理子は彼が大嫌いだった。それは原作通り。しかし、オダギリが持ち前の愛嬌（あいきょう）を発揮して、憎らしい人間なのに、見ていていやな気にならないというバランス感ある描写に結実している。この兄の存在に、一筋縄でいかない家族というものの微妙なあり方が象徴される。

今作は、世界での公開も視野に入れているという。家族というテーマは普遍的に世界から注目されるようだ。実は次回作も、もう撮り終えている。「自分のスタイルで、世界に持って行ける作品を作っていきたい」と、先を見据えていた。