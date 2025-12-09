人気アニメ「SLAM DUNK」の安西先生役で知られる声優の西村知道（にしむら・ともみち）さんが死去したことが8日、分かった。79歳。千葉県出身。訃報を受け、西村さんが出演していたテレビ朝日系「キミとアイドルプリキュア♪」（日曜前8・30）の公式Xが9日に更新され、追悼した。

公式SNSは「33話まで城蓮司役としてご出演をいただきました西村知道さんのご逝去が発表されました」とした上で「作品を支えてくださったことへの感謝とともに、心よりご冥福をお祈りいたします」としのんだ。

同役は9月28日放送の第34話から声優の各務立基（かがみ・りき）が演じている。

8日、西村さんの所属事務所「アーツビジョン」の公式サイトでは「西村知道儀（享年79）は兼ねてより病気療養中のところ令和7年11月29日に逝去いたしました。生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします」と発表。葬儀、告別式は家族葬にて執り行われたと伝えていた。

西村さんはテレビアニメ「SLAM DUNK」の安西先生役でも知られる、ギャグからシリアスまで幅広く演じ分けている名バイプレーヤー。1974年から今年まで有名アニメ作品に多数出演。「うる星やつら」友引高校校長、「機動戦士Ζガンダム」のジャミトフ・ハイマン、「魔神英雄伝ワタル」の剣部シバラク、「ゲゲゲの鬼太郎（第4作）」小豆とぎ、ぬらりひょんなどの役を務め、「幽☆遊☆白書」ではジョルジュ早乙女役の他にナレーションも務めた。洋画の吹き替えも多数担当した。