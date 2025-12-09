公正取引委員会は９日、インターネット動画のライブ配信アプリで配信活動を行う「ライバー」と移籍などを禁止する契約を結ぶ行為は独占禁止法違反につながる恐れがあるとして、ライバー事務所４社に注意を行ったと発表した。

注意を受けたのは、いずれも東京都内に本社を置く事務所大手の「ＡＥＧＩＳ ＧＲＯＵＰ」と「Ｃｏｌｏｒｓ」、「３２１」、「ＷＡＳＡＢＩ」の４社。

発表によると、４社はライバーと所属契約を結ぶ際、退所後の一定期間はライバーとしての活動を禁じていたほか、他事務所との契約や新たに事務所を設立することも禁止していた。ライバーの移籍や独立を防ぐ狙いがあったという。

公取委などは今年９月、俳優やタレントら芸能人と所属事務所との契約関係に関する指針を公表した。指針では、原則として移籍などを制限する「競業避止義務」を規定しないことや、独立後の活動を妨げないことなどを示している。

公取委はこうした指針の考え方を踏まえ、ライバーの所属事務所を調査。市場への影響などを勘案して未然防止を図る注意が相当と判断した。それぞれ数千人以上のライバーが所属している４社は公取委の調査後、ライバーとの契約内容を見直すことを決めたという。