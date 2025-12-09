「デススト2」ポップアップツアーを締めくくるイベントが12月18日より開催決定！ 新たに展示エリアも登場
コジマプロダクションとパルコは、イベント「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION」を12月18日より開催する。期間は12月23日まで
6月より10月にかけて行なわれた「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR」を締めくくる特別凱旋企画が開催決定。会場では、新たに「DEATH STRANDING」シリーズの設定資料や原画、原型模型を展示するエリアが登場するほか、コジマプロダクションの公式キャラクター・ルーデンスをレゴブロックで再現した「Ludens built with LEGO Bricks」が展示される。
また「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR」オリジナルグッズのほか、「Brain Dead」や「GEEKS RULE」、「ディスクユニオン」などとコラボレーションしたグッズの新作を販売。加えて、会場でグッズを税込10,000円以上購入すると、本イベント限定の「マゼランマンポストカード」がプレゼントされる。【展示エリア】 【「GEEKS RULE」コラボグッズ】
15 SILKSCREEN PRINTING LS T SHIRT “Higgs”（16,500円）
15 SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT “Higgs”（13,200円）
15 SILKSCREEN PRINTING LS T SHIRT “Tomorrow”（16,500円）
15 SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT “Tomorrow”（13,200円）【「Brain Dead」コラボグッズ】
HOODED SWEAT（15,400円）【「ディスクユニオン」コラボグッズ】
ロングスリーブ Tシャツ（8,800円）
スリップマット（2,530円）
(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.
Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.