【DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION】 開催場所：大丸東京店 11階 催事場 開催期間：12月18日～12月23日 営業時間：10時～20時（最終日のみ18時閉場） 入場料：無料

コジマプロダクションとパルコは、イベント「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION」を12月18日より開催する。期間は12月23日まで

6月より10月にかけて行なわれた「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR」を締めくくる特別凱旋企画が開催決定。会場では、新たに「DEATH STRANDING」シリーズの設定資料や原画、原型模型を展示するエリアが登場するほか、コジマプロダクションの公式キャラクター・ルーデンスをレゴブロックで再現した「Ludens built with LEGO Bricks」が展示される。

また「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR」オリジナルグッズのほか、「Brain Dead」や「GEEKS RULE」、「ディスクユニオン」などとコラボレーションしたグッズの新作を販売。加えて、会場でグッズを税込10,000円以上購入すると、本イベント限定の「マゼランマンポストカード」がプレゼントされる。

【展示エリア】【「GEEKS RULE」コラボグッズ】

15 SILKSCREEN PRINTING LS T SHIRT “Higgs”（16,500円）

15 SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT “Higgs”（13,200円）

15 SILKSCREEN PRINTING LS T SHIRT “Tomorrow”（16,500円）

15 SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT “Tomorrow”（13,200円）

【「Brain Dead」コラボグッズ】

HOODED SWEAT（15,400円）

【「ディスクユニオン」コラボグッズ】

ロングスリーブ Tシャツ（8,800円）

スリップマット（2,530円）

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.

Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

