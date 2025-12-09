王林、青森県での地震受け当時の状況報告「油断せず皆さん対策と安全を第一に」
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの王林が12月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。8日に青森県東方沖で発生した地震を受け、コメントした。
青森県弘前市生まれで、現在も青森と東京の2拠点を行き来して活動している王林。地震を受け「みなさんご心配ありがとうございます。王林はちょうど東京に着いたタイミングだったので、家族や友達が大丈夫か連絡取り合ってました」と当時の状況を報告した。
また「皆さんが無事であること、これ以上の被害がないことを願います」と伝えながら「うちは大丈夫だと油断せず、皆さん対策と安全を第一にお過ごしください」と注意喚起を行っていた。
8日23時15分頃、青森県東方沖でマグニチュード7.6（速報値）の地震が発生。八戸市で震度6強を観測したほか、北海道から近畿地方にかけて震度6弱〜1を観測。同日23時23分には北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県で津波警報が発表されていた（現在は解除されている）。（modelpress編集部）
◆王林、地元・青森県での地震受けコメント
◆青森県東方沖で地震発生 八戸市は震度6強
