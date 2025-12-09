フジ宮司愛海アナ「一口食べてびっくり」手作り炊き込みご飯公開「珍しい組み合わせ」「真似してみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】フジテレビの宮司愛海アナが12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの炊き込みご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳フジアナ「健康的で素敵」炊き込みご飯＆ヘルシーおかず並んだ食卓
宮司は「長谷川あかりさんの豆腐としらす、小松菜の炊き込み」を作ったことを報告。「一口食べてびっくり あれがこうなるのか！という調和の取れた味わい おいしすぎる」と、その美味しさに驚いた様子をつづった。また、「この風味を台無しにしたくないのでおかずはせいろで根菜と焼売」にしたと、献立についても明かしている。
この投稿に、ファンからは「珍しい組み合わせ」「真似してみたい」「美味しそう」「料理上手で尊敬」「健康的で素敵」「食卓が豪華」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆宮司愛海アナ、手作り炊き込みご飯公開
◆宮司愛海アナの投稿に反響
