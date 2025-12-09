渡辺美奈代、お手製“りんご麹”作り方公開「参考になる」「なんでも作れるの凄い」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が8日、自身のInstagramを更新。手作りの「りんご麹」を公開し、反響が寄せられている。
渡辺は「頂き物のりんごと米麹で作る りんご麹」「ぜひお試しください！」とコメントし、りんご麹の作り方を紹介。投稿された動画では、りんごをカットしペースト状になるまでフードプロセッサーにかけ、150gの米麹とあわせる様子を映しており、「1日1回混ぜ、常温で1週間ほどで出来上がりです」と完成までの目安を示している。
この投稿に、ファンからは「参考になる」「なんでも作れるの凄い」「早速やってみたい」「健康によさそう」「さすがですね」「発酵食品を自宅で作るの素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
