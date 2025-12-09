原菜乃華、朝ドラ「あんぱん」出演で生活に変化 2025年振り返り・来年挑戦したいこと明かす
【モデルプレス＝2025/12/09】女優の原菜乃華が9日、都内で開催されたapollostation 新 TVCMおよびデジタルムービー発表会に出席。2025年について振り返る場面があった。
TV-CMキャラクターを務めている原は、久々のダンス撮影について「難しくて。先生から肩の上下の運動を意識してくださいって言われて、なんとか頑張って、何度も練習しながら臨みました」「意外と結構難しいんですよね」と回想。「a！合唱団」の子どもたちとの共演については「久しぶりに会ったので、身長が高くなっていて、みんなちょっとずつ大人になっているのが可愛くて。親戚のような気分になっちゃいました」と笑顔を見せた。
デジタルムービーではキャラクター「アポちゃん」の声優を務めた原は、声を実演する一幕も。原は「何度も試行錯誤しながら録って。可愛くて元気でお茶目なキャラクターというところで。（そういう）セリフの言い方だったので、細かく調整しながらやりました」とコメント。出来上がったCMについては「『a！合唱団』の子たちと一緒に、楽しく面白く伝えられた、素敵なCMになっているなと思いました」と紹介した。
今年1番「あ！」と驚いたエピソードを聞かれた原は「気づいたら、コーヒーを躊躇なく飲めるようになっていました。飲めなかったというわけじゃないんですけど、どちらかというと甘い方が好きで、苦いのがあまり得意じゃなかったんですけど、結構飲みたいなと思う瞬間が増えて。大人になったなって思いましたね」とブラックコーヒーを飲めるようになったことを報告。「ちょっとかっこいいなって、我ながら思いました」と笑顔を見せた。
自身の「意外な一面」については「フリック入力ができません。横にスライドする。できなくて、珍しいんですよ。割と携帯を使いこなせる世代のはずなんですけど、全くできなくて。だから、文字を打つのがとてつもなく遅いです。（打つときは）連打で」と告白。「練習すればできるようになるらしいので、来年は頑張って練習してみようかなって思っています」と語った。
今年進化したと思うことを聞かれた原は「すごくインドアなんです。でも今年は脱・出不精というのを目標に掲げて1年間を過ごしていまして。達成しました」と告白。「運動したり、積極的に観光地とかに友人と行ったり。そういう充実した1年を過ごせたので、良い年だったなと思っています」と返答した。
ジム・サイクリング・ウォータースポーツなどに取り組んだそうで「反動で、筋肉痛で動けなかったです（笑）。頑張りすぎちゃって体が追いつかなかったんですけど、楽しかったです。気持ちいいです。体を動かすの。家を出るまでが億劫なので、出ちゃうと結構楽しいかなと思ったので。来年も引き続き、家に引きこもりがちにならずに、積極的に外に出ようかなって思っています。インドアから脱出します」と目標を掲げた。
今年の漢字を聞かれた原は「朝です」と返答。「今年は朝ドラに出演させていただきまして。『あんぱん』見てるよっていう風に声をかけていただく機会がとても増えたので、それがまずすごく嬉しかったですし、朝の放送をリアルタイムで見ようと思って、お休みの日だったりも、私はすごく朝が苦手なんですけど、ちょっといつもよりも早起きができるような、そういう朝活が充実した1年間だったなと。朝に強くなった1年でした」と回想。「本当に朝は弱いんですけど、慣れましたね。毎朝毎朝、決まった時間に楽しみがあるっていうのが、すごく嬉しくて。毎朝頑張ろうっていう気持ちで、1日充実した気分で過ごせるので、素敵な1年だったなと思っています」と振り返った。
また「今年はいろいろ目標を立てたり、自分の中で決めごとを作って達成してみたいなことをやっていたんですけど、結構去年よりも充実した、より良い1年になったんじゃないかなと思っています」とコメント。「来年は自炊頑張ります！…言っちゃった（笑）。圧をかけていきたいと思います（笑）」とも語った。
クリスマスの思い出を質問されると「毎年、ワクワクしながらお手紙を書いていましたね。私は11歳下の妹がいるので、渡す側になったといいますか（笑）。サプライズだったり、そういうのを考える側に回ったのが、すごく嬉しかったです」と変化を明かして、欲しいプレゼントを聞かれると「赤色がとっても好きなので、赤色の可愛いセーターとか、クリスマスっぽいお洋服が欲しいです」と語っていた。（modelpress編集部）
