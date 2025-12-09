川口春奈、普段は“ネットショッピング派”だけど…家電は実店舗で吟味
女優の川口春奈（30歳）が、12月9日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。最近の“お買い物事情”について語った。
12月8日に都内で行われた「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」に登壇した川口が、番組のインタビューに対応。最近の“お買い物事情”について聞かれると、「お買い物は（ネットで）ポチポチ派かもですね。意外と」と話し、「買いに行くときはもちろんあるんですけど、行こう！と思って行くんじゃなくて、仕事の合間とか、そういったところで行ったりすることもあります」と語る。
そんな“ネットショッピング派”な川口だが、家電を買うときには店舗へ行って吟味するそうで、「それこそ電器屋さんで店員さん捕まえて1時間ぐらい、『どれがいい？』『どっちがどう？』」などと、店員さんと話し込むそう。
特に炊飯器を購入するときには悩んだそうで、「いろんなものが今出ているから、この製品の“推しポイント”とか、保温だとか、すごいいろいろな魅力的な情報が多すぎて、こんなにも今進化しているんだっていうので。すごい楽しくて、つい時間経ってましたね」と語った。
