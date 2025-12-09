日本時間午後６時から午後６時２５分に植田日銀総裁が英フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）のイベントで、マーティン・ウルフＦＴチーフ・エコノミクス・コメンテーターと対談する。植田総裁は１日に１８・１９日開催の日銀金融政策決定会合では「利上げの是非について、適切に判断したいと考えている」と述べていた。複数の通信社により高市政権は日銀の１２月の利上げを容認する姿勢であることが報じられており、植田総裁がこの日の対談で来週の利上げに向けた地ならしと受け止められるような発言をするようであれば、円が買われる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、独・英・ニュージーランドの中銀関係者も発言する。日本時間午後５時にナーゲル独連銀総裁が講演、同午後１１時１５分にロンバルデリ英中銀（ＢＯＥ）副総裁、ラムスデンＢＯＥ副総裁、マン英金融政策委員会（ＭＰＣ）委員、ディングラＭＰＣ委員が議会財務委員会に出席、同１０日午前４時１０分にブレマン・ニュージーランド中銀（ＲＢＮＺ）が会見することになっている。



