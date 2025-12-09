豪ドルは会合直後の売り一巡後は買い優勢＝オセアニア為替概況



オーストラリア準備銀行(中央銀行)は市場予想通り政策金利を3.60％で据え置いた。決定は全会一致。声明は前回と大きな違いのないものとなったが、市場は直近のGDPの力強い伸びなどを受けて利上げに向けた姿勢をより強く見せるのではとの期待もあって、発表後は豪ドル売りとなった。豪ドルドルは0.6625前後で発表を迎え、0.6609まで急落。いったん戻した後、再び下押しを試すなど、売りが出る場年が見られたが、その後一転して反発。利下げサイクル終了を意識させる声明内容に豪ドル買いとなった。その後のブロック総裁の会見では、利上げが可能となる状況について議論、追加的な利下げは必要には見えないなどと発言し、利下げサイクル終了を強く示唆した。これを受けて豪ドルドルは0.6648まで上昇。対円では103円30銭前後で発表の後103円00銭まで売りが出た。大台を維持して反発を見せると、対ドル同様に利下げサイクル終了を受けた豪ドル買いが入り、103円60銭台を付けた。



NZドルドルは朝の0.5760台トライの後反発。豪ドルの上昇もあって0.5770台を付けた。NZドル円は午前の89円90銭台から、ドル円の156円台への上昇もあって90円30銭台を付けた。



豪州

12/09 09:30 NAB企業景況感 （11月） 結果 7.0 前回 9.0

12/09 12:30 中銀政策金利 （12月） 結果 3.6% 予想 3.6% 前回 3.6% （豪中銀政策金利）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 予想 2.0万人 前回 4.22万人 （雇用者数）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 予想 4.4% 前回 4.3% （失業率）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 前回 5.53万人 （正規雇用者数）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 前回 -1.31万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

12/11 06:45 製造業活動 （2025年 第3四半期） 前回 -3.0%

