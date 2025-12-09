【ユーロ圏】

ドイツ貿易収支（10月）16:00

予想 152.0億ユーロ 前回 152.0億ユーロ（153.0億ユーロから修正）



【メキシコ】

消費者物価指数（CPI）（11月）21:00

予想 0.54% 前回 0.36%（前月比)

予想 3.68% 前回 3.57%（前年比)



【米国】

JOLTS求人件数（9月）10日00:00

予想 N/A 前回 722.7万人



JOLTS求人件数（10月）10日00:00

予想 715.0万人 前回 N/A



景気先行指数（9月）10日00:00

予想 -0.3% 前回 -0.5%（前月比)



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

