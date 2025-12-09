【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（10月）16:00
予想　152.0億ユーロ　前回　152.0億ユーロ（153.0億ユーロから修正）

【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（11月）21:00
予想　0.54%　前回　0.36%（前月比)
予想　3.68%　前回　3.57%（前年比)

【米国】
JOLTS求人件数（9月）10日00:00
予想　N/A　前回　722.7万人

JOLTS求人件数（10月）10日00:00
予想　715.0万人　前回　N/A

景気先行指数（9月）10日00:00
予想　-0.3%　前回　-0.5%（前月比)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。