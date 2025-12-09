これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（10月）16:00
予想 152.0億ユーロ 前回 152.0億ユーロ（153.0億ユーロから修正）
【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（11月）21:00
予想 0.54% 前回 0.36%（前月比)
予想 3.68% 前回 3.57%（前年比)
【米国】
JOLTS求人件数（9月）10日00:00
予想 N/A 前回 722.7万人
JOLTS求人件数（10月）10日00:00
予想 715.0万人 前回 N/A
景気先行指数（9月）10日00:00
予想 -0.3% 前回 -0.5%（前月比)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
