テクニカルポイント ポンドドル、短期上昇トレンドを形成、雲からの抜け出しがポイント テクニカルポイント ポンドドル、短期上昇トレンドを形成、雲からの抜け出しがポイント

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ポンドドル、短期上昇トレンドを形成、雲からの抜け出しがポイント



1.3414 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3379 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3368 一目均衡表・雲（上限）

1.3364 100日移動平均

1.3336 現値

1.3335 200日移動平均

1.3283 一目均衡表・転換線

1.3281 10日移動平均

1.3229 一目均衡表・雲（下限）

1.3203 21日移動平均

1.3198 一目均衡表・基準線

1.3148 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3026 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ポンドドルは１１月後半以降、短期上昇トレンドを形成している。１０＋２１日線のゴールデンクロスとともに、ＲＳＩ（１４日）は６１．６と中立水準（５０）を上回っている。足元の水準は２００日線付近となっている。また、一目均衡表の雲が（１．３２２９から１．３３６８）に範囲にあり、現在はその中に入り込んでいる状況。一段の上昇には、雲からの上抜けが必要となろう。

外部サイト