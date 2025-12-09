テクニカルポイント ポンドドル、短期上昇トレンドを形成、雲からの抜け出しがポイント

1.3414　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3379　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3368　一目均衡表・雲（上限）
1.3364　100日移動平均
1.3336　現値
1.3335　200日移動平均
1.3283　一目均衡表・転換線
1.3281　10日移動平均
1.3229　一目均衡表・雲（下限）
1.3203　21日移動平均
1.3198　一目均衡表・基準線
1.3148　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3026　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ポンドドルは１１月後半以降、短期上昇トレンドを形成している。１０＋２１日線のゴールデンクロスとともに、ＲＳＩ（１４日）は６１．６と中立水準（５０）を上回っている。足元の水準は２００日線付近となっている。また、一目均衡表の雲が（１．３２２９から１．３３６８）に範囲にあり、現在はその中に入り込んでいる状況。一段の上昇には、雲からの上抜けが必要となろう。