2児の母・高橋ユウ、運動会の息子たちへの手作り弁当を披露 “好物のおかず”を詰め愛情たっぷり「めっちゃおいしそう」「これで、パワーアップ全開ですよね」 夫は元K-1・卜部弘嵩
元K-1ファイター・卜部弘嵩（36）の妻でモデルの高橋ユウ（34）が8日、自身のインスタグラムを更新。「子どもたちの運動会」と書き出し、手作り弁当を披露した。
【写真】「めっちゃおいしそう」高橋ユウが披露した息子たちへの手作り弁当
「ダンスや組体操もあって、練習頑張った愛しさ、本番に挑むかっこよさに大感動。かけっこ、リレーも一生懸命走ってて誇らしかった がんばったね」と子どもたちの勇姿を目の当たりにし、感動したことを報告。
「お弁当はママ友が前に作ってくれて長男の大好物になったクリスピーチキン。レシピを教えてもらった 次男の大好きなミートボール。あの有名なミートボール、実はシンプルな材料、添加物不使用で有機トマトソースった知ってた？あとは2人とも大好き卵焼きをたっぷりと、鮭おにぎり」と紹介し、おかずがぎっしりと詰め込まれた手作り弁当の写真をアップした。
この投稿にファンからは「これで、パワーアップ全開ですよねっ〜 子供達の運動会 懐かしいなあ〜」「めっちゃおいしそう」「第1の楽しみ お母さんの、お弁当」などのコメントが寄せられている。
高橋は2018年7月に日本テレビ系バラエティー番組『行列のできる法律相談所』の番組内で、卜部から公開プロポーズを受け、同年10月に結婚。20年1月に長男・禅清くん（5）、22年12月に次男・倫壽くん（3）を出産した。
