ハナコ秋山、週3回以上デリバリー 日用品も宅配利用で1日2回の日も「コント師は衣装が多いので」
お笑いトリオ・ハナコの秋山寛貴が9日、都内で行われた『Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進についての発表会』トークセッションに登壇し、デリバリーのヘビーユーザーぶりを明かした。
【集合ショット】笑顔が素敵！さまざまな魅力を存分に語ったハナコ＆山口もえ
秋山は、スペシャルゲストとして山口もえ、相方の岡部大、菊田竜大とともに、日常生活に役立つ「楽天ポイント」や 「Uber」「Uber Eats」 の魅力を、自身の体験談を交えてトークした。
Uber Eatsを週に3回以上利用していると紹介された秋山は、「1日2回使うことも」とヘビーユーザーぶりを強調。「食事を頼むこともあれば、最近よく利用するようになったのが、スーパー、ドラッグストア、コンビニとか。お出かけして買い物して帰らなきゃ行けないもの。それをUber Eatsがやってくれるので生活がガラッと変わりました」と重宝していることを明かし、「コント師は衣装が多いので、両腕両肩埋まっていることが多いんですけど、自分は直帰して、帰り道にUber Eatsで」と笑顔で語った。
本発表会では、Uber Japan、Uber Eats Japan、楽天ペイメントの3社による、楽天ID連携を皮切りとした戦略的パートナーシップを本格的に推進していくことが発表された。世界最大級のモビリティ&デリバリー基盤を有するUberと、日本最大級のポイント経済圏を有する楽天で、新たな勝ちの共創を目指す。
