小柳ルミ子、“妹”松田聖子から届いたお歳暮を披露 箱の中に“好物”がズラリ「キャ〜おいしそう」「ルミちゃんのお好みを良くご存知で」「良い関係ですねっ」
歌手で俳優の小柳ルミ子（73）が8日、自身のブログを更新。「大好きで可愛い可愛い妹聖子ちゃんから今年もお歳暮を頂きました！」と報告し、同郷で兼ねてより“妹”のような存在であることを明かしている歌手・松田聖子（63）から届いたお歳暮を披露した。
【写真】「キャ〜おいしそう」「良い関係ですねっ」“妹的な存在”の松田聖子から届いたお歳暮
小柳は「私の大好きなレーズンサンドです！嬉しいです！」と大喜びの様子でつづり、のし紙に「松田聖子」と名前が書かれた箱の写真、菓子がキレイに並べられた箱の中身の写真をアップ。「聖子ちゃん！超ご多忙の中今年も優しいお心遣いを有難う！毎年毎年心から感謝しています！頂きます！」と感謝のメッセージをつづった。
さらに「私は忙しい聖子ちゃんだからお仕事の合間にでもスルッと飲める様に…と千疋屋の飲むフルーツゼリーを贈らせて頂きました」とも明かした。
コメント欄には「キャ〜おいしそう」「ルミちゃんのお好みを良くご存知で」「良い関係ですねっ」「素敵な関係」「実の姉妹の様」「お互いを思いやる優しいお気持ちが伝わってまいります」「ホッコリ」などの声が多数寄せられている。
