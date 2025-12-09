プロ野球人の社会貢献活動を表彰する「ゴールデンスピリット賞」の第２６回表彰式が９日、都内で行われ、受賞した阪神の近本光司（３１）が出席した。阪神での受賞は矢野前監督以来、５人目。１球団からの５人選出は過去最多となった。

近本は２０２０年から「近本シート」を実施し、淡路市在住者を年間２４０人招待。２４年には一般社団法人「ＬＩＮＫ ＵＰ」を設立して離島支援や地方創生活動に注力し、地元・淡路島や離島の子どもたちに向けた野球教室を開くなど社会貢献活動を行ってきた。

表彰式では自身の登場曲であるＣ＆Ｋの「ドラマ」に合わせて笑顔で登場し、舞台上であいさつを行った。「この賞は以前矢野前監督が受賞された際に、僕もこの賞を取ることができるような人になりたいと、その当時思っていました」と受賞の喜びを語り、「多くの子どもたちと関わる中で、地域のために、教育のために、これからの未来の社会のために、プロ野球選手として、個人の近本光司としてこれからも長く関わっていきたい」と社会貢献の継続を誓った。