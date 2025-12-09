ブラッドリー・クーパーが監督を務めた新作映画『Is This Thing On?（原題）』が、『これって生きてる？』の邦題で2026年春に公開されることが決定。あわせて日本版ポスタービジュアルと場面写真が公開された。

参考：ブラッドリー・クーパーが明かす、監督挑戦への本音 「恐怖を抱いて躊躇してしまっていた」

『アリー/ スター誕生』『マエストロ：その音楽と愛と』に続くクーパーの長編監督第3作となる本作は、ニューヨークでリアルに生きる夫婦の愛と人生を描く人間ドラマ。友人の実話を題材に、物語を生み出した。

2人の子供にも恵まれ、順調なはずだった夫婦、アレックスとテス。中年にさしかかり、置き去りにしてきたそれぞれの夢が2人の結婚生活を終わりに向かわせる。失意の中、ニューヨークの街でふと足を運んだコメディクラブで偶然舞台に立つアレックス。夫婦の赤裸々な関係を“笑い”に変えながら、新しい生きがいを見つけていく。その先にあった思いがけない人生とは……。

離婚危機の中で、ふとしたきっかけでスタンダップコメディの世界に飛び込み、新しい人生を切り拓いていく主人公のアレックスに扮したのは、『俺たちフィギュアスケーター』のウィル・アーネット。そのほか、『マリッジ・ストーリー』のローラ・ダーン、『ザ・ユナイテッド・ステイツvs.ビリー・ホリデイ』のアンドラ・デイらが共演に名を連ねている。

公開された日本版ポスターには、順調だった結婚生活の終わりを感じているアレックス（ウィル・アーネット）とテス（ローラ・ダーン）の2人が、ニューヨークの街並みを背景に、まだその関係が“生きてる”ことを感じさせるような笑顔で歩く姿が捉えられている。

あわせて公開された場面写真では、偶然にもコメディクラブの舞台に立ち、やや緊張した表情を見せるアレックスの姿と、ポスタービジュアルとは対照的に深刻な表情でテスと向き合う姿、そして同じコメディクラブの友人ボールズ（ブラッドリー・クーパー）とクリスティーン（アンドラ・デイ）とともにパーティを楽しむ姿が切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）