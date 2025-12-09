幾田りらが12月10日に配信リリースするアルバム『Laugh』の、収録曲トレーラーが公開された。

（関連：【映像あり】幾田りら、ニューアルバム『Laugh』トレーラー映像）

トレーラーの公開にあわせ、同アルバムの特設サイトも公開。同サイトでは、初収録となる新曲「Latata」「Cafe Latte」「タイムマシン」の音源をいち早く聴くことができる。くわえて、オリジナル仕様となるパッケージ画像も公開された。

同アルバムのDisc1は、映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌「青春謳歌 feat. ano」、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール オープニングテーマ「百花繚乱」、ABEMA『今日、好きになりました。』2025年4月主題歌「恋風」、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3 エンディング主題歌「Actor」など、既発曲10曲に加えて、同アルバムに向けて書き下ろしをした新曲「Latata」「タイムマシン」、韓国ドラマ『明日はきっと』にも起用された「Cafe Latte」の日本語バージョンを収録した全13曲となっている。

さらに、2026年1月14日発売のCDの初回生産限定盤には、さまざまなアーティストとの17曲のコラボ曲とカバー曲のアーカイブを収録。フジファブリック、TOMORROW X TOGETHER、伶、milet、Aimer、Creepy Nuts、Ayase、東京スカパラダイスオーケストラ、佐藤千亜妃、ano、山崎育三郎、鈴木雅之、EIKO（上白石萌歌）、shin（詩羽）、ピーナッツくんとのコラボ楽曲、そして加藤ミリヤ、松田聖子、いきものがかり、映画『千と千尋の神隠し』楽曲のカバーなど、幾田の表現の幅広さを感じられる1枚だ。

加えて、A5サイズ特製パッケージ仕様の初回生産限定盤には、同アルバムのジャケット写真も担当した写真家 石田真澄による、36ページのラフな幾田を捉えたフォトブックが収録される。

また、早期予約特典は撮り下ろし写真を使用した全3種のランダム『オリジナルフィルムしおり』。購入者特典は、収録楽曲のジャケットを使用したステッカーとなっており、各ショップで絵柄が異なる。なお同特典は、12月14日23時59分までの予約者限定となる。

（文＝リアルサウンド編集部）