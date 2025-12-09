アマノが続伸、新・勤怠管理システムを２２日に発売へ

アマノ<6436.T>は、午前中にマイナスに沈む場面もあったが、その後切り返し続伸している。午前中に、新・勤怠管理システム「ＴｉｍｅＰｒｏ－ｅＸ（タイムプロ・エグゼ）」を１２月２２日に発売すると発表しており、好材料視されている。



「ＴｉｍｅＰｒｏ－ｅＸ」は、１０００項目を超えるパラメータ設定領域を備え、パッケージ製品でありながら演算プログラムによる柔軟な設定が可能で、更に自社ＳＥがシステムを設計・構築することで、業種・業態を問わず、各企業固有の運用や管理方法にフィットしたシステムを実現する。１２月のリリース時には、就業規則や給与規定などの各種社内規定をＡＩにインプットし、チャットツールから従業員の問い合わせを受け付け、自動回答する機能を搭載。２６年以降は、勤怠管理システムにログインすることなく、日常利用するチャットツール上で、ＡＩを活用した勤怠データの照会や、過重労働や不備データの発生に関する注意喚起を行うなど、シームレスな勤怠管理を実現する機能を順次追加するとしている。



