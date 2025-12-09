外為サマリー：一時１５６円１０銭台に上伸、米長期金利上昇がドルの支えに 外為サマリー：一時１５６円１０銭台に上伸、米長期金利上昇がドルの支えに

９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円０１銭前後と前日午後５時時点に比べ６６銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８１円７３銭前後と同６２銭強のユーロ高・円安で推移している。



米長期金利の上昇がドル円をサポートする要因となり、午後に一時１５６円１０銭台まで上伸した。ただし、米国時間９～１０日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に関して、市場は０．２５％の利下げを織り込みつつあるものの、海外市場の反応を見極めたいとの姿勢が広がっており、持ち高を積極的に一方向に傾ける姿勢は限られた。日銀の植田和男総裁は日本時間９日夕方に英フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）のイベントで対談を行う予定であり、その内容にも注目が集まっており、見送り要因となった。青森県沖の地震により日銀が利上げに踏み切りにくくなるとの思惑も一部で台頭し、ドル買い・円売りを後押しする要因となったようだ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６４９ドル前後と同０．０００９ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS