韓国代表ソン・フンミンを恐喝した女性に懲役4年の実刑判決
韓国代表FWソン・フンミンを恐喝した女性が懲役4年の実刑判決を受けた。イギリス『ミラー』が報じている。
この女性は2024年、ソンに赤ちゃんの超音波写真を送りつけ、同選手の子どもを妊娠したと主張。口止め料として約3億ウォン(約3200万円)をゆすり取った疑いで起訴されていた。
同紙によると、女性は協力者の男性と共謀し、さらなる金銭を得ようとしていたという。男性は罪を認めて懲役2年の判決を受けた一方、女性は容疑を否認していた。
ソウル中央地方裁判所のイム・ジョンビン判事は、女性がソンの評判を傷つけるために「極端な手段」に出たと述べ、さらに「単なる脅迫や金銭要求にとどまらず、メディアや広告代理店に情報を流すなどの行動を起こし、公人としてのソンの地位を悪用した」と指摘。この事件が公になった結果、ソンが「かなりの精神的苦痛を受けた」と付け加えた。
ソンは事件当時、トッテナムに所属していたが、今夏にロサンゼルスFCへ移籍。ここまで公式戦13試合に出場し、12ゴール4アシストを記録している。
