泉州電業が１４連騰、２６年１０月期最終１５％増益を計画◇

泉州電業<9824.T>が１４連騰。後場に上げ幅を拡大し、年初来高値を更新した。９日午後２時、２５年１０月期の連結決算を発表。最終利益は従来の見通しを上振れして着地し前の期比１１．４％減の６７億１７００万円となった。２６年１０月期の最終利益は前期比１４．６％増の７７億円を計画。今期が最終増益となる見通しを示したことを受け、買い安心感が意識されたもようだ。



２５年１０月期は期初に７７億円の最終利益予想を打ち出し、その後下方修正をしていた。２６年１０月期の売上高は前期比６．２％増の１４４０億円を計画する。同社は電線商社で業績は銅価格に連動する電線相場の影響を受けやすい。昨年１０月末時点で電線メーカーのＳＷＣＣ<5805.T>が４．５４％を保有し大株主に名を連ねており、泉州電業はＳＷＣＣを主要取引先としている。２５年１０月期は投資有価証券の売却益があり最終利益を押し上げる要因となった。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



