横浜FCユースの岩崎亮佑&佃颯太がトップ昇格内定!「世界で活躍できる選手に」「かっこいい選手を目指す」
横浜FCは9日、横浜FCユースのMF岩崎亮佑(17)とDF佃颯太(18)について、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」からのトップチーム昇格が内定したと発表した。
両選手とも年代別の日本代表経験があり、岩崎はドリブル突破やキープ力を持ち味とするアタッカー。佃は横浜FCユースで10番とキャプテンを任される左サイドバックで、ビルドアップやゲームメイクを得意としている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF岩崎亮佑
(いわさき・りょうすけ)
■生年月日
2008年1月30日(17歳)
■出身地
神奈川県
■経歴
横浜すみれSC-横浜FC Jrユース-横浜FCユース
※横浜FCサッカースクール U-12強化カテゴリー出身
■年代別代表選出歴
U-15、U-16日本代表
■コメント
「この度、トップチームに昇格することになりました、岩崎亮佑です。小学生の頃からお世話になっているこのクラブでプロサッカー選手という夢を実現でき、大変嬉しく思います。お世話になった方々への感謝を忘れず、世界で活躍できる選手になれるよう努力します。応援よろしくお願いします。」
●DF佃颯太
(つくだ・そうた)
■生年月日
2007年8月28日(18歳)
■出身地
神奈川県
■経歴
クライムイレブンSC-横浜FC Jrユース-横浜FCユース
■年代別代表選出歴
U-15、U-16、U-17日本代表
■コメント
「この度、トップチームと契約を結ばせていただきました佃颯太です。サッカーを始めた時に決めたプロサッカー選手になるという夢が叶う事を大変嬉しく思います。ここまで色々な方々に応援していただきスタートラインに立つことができました。自分に関わる全ての方々に感謝しています。これからもサッカーを始めた時のサッカーが楽しいという純粋な気持ちと謙虚さを忘れずかっこいいサッカー選手を目指して行きます。横浜FCファン、サポーターの皆さんに応援してもらえるような選手になります。よろしくお願いします。」
両選手とも年代別の日本代表経験があり、岩崎はドリブル突破やキープ力を持ち味とするアタッカー。佃は横浜FCユースで10番とキャプテンを任される左サイドバックで、ビルドアップやゲームメイクを得意としている。
●MF岩崎亮佑
(いわさき・りょうすけ)
■生年月日
2008年1月30日(17歳)
■出身地
神奈川県
■経歴
横浜すみれSC-横浜FC Jrユース-横浜FCユース
※横浜FCサッカースクール U-12強化カテゴリー出身
■年代別代表選出歴
U-15、U-16日本代表
■コメント
「この度、トップチームに昇格することになりました、岩崎亮佑です。小学生の頃からお世話になっているこのクラブでプロサッカー選手という夢を実現でき、大変嬉しく思います。お世話になった方々への感謝を忘れず、世界で活躍できる選手になれるよう努力します。応援よろしくお願いします。」
●DF佃颯太
(つくだ・そうた)
■生年月日
2007年8月28日(18歳)
■出身地
神奈川県
■経歴
クライムイレブンSC-横浜FC Jrユース-横浜FCユース
■年代別代表選出歴
U-15、U-16、U-17日本代表
■コメント
「この度、トップチームと契約を結ばせていただきました佃颯太です。サッカーを始めた時に決めたプロサッカー選手になるという夢が叶う事を大変嬉しく思います。ここまで色々な方々に応援していただきスタートラインに立つことができました。自分に関わる全ての方々に感謝しています。これからもサッカーを始めた時のサッカーが楽しいという純粋な気持ちと謙虚さを忘れずかっこいいサッカー選手を目指して行きます。横浜FCファン、サポーターの皆さんに応援してもらえるような選手になります。よろしくお願いします。」