BURANO

ソニーストア 福岡天神で、ソニーの業務用シネマカメラ「VENICE2」「BURANO」の特別展示が12月19日（金）から行われる。普段展示されていないプロ向けの機材を確認できる機会になりそうだ。

CineAltaラインの製品を特別に展示するイベント。「VENICE2」「BURANO」のどちらもラージフォーマットのイメージセンサーを搭載し、「VENICE2」は8Kモデルと6Kモデルを、「BURANO」は8.6Kでの記録が可能。どちらもPLまたはEマウントの交換レンズを使用できる。

特に2024年発売の「BURANO」は「VENICE2」より小型で、少人数による動画制作の現場から注目されている機種。ボディ内での電子式手ブレ補正や電子式可変NDフィルターなど、ワンオペでの撮影を意識した装備も特徴だ。

そのほか、「PXW-Z200」「HXR-NX800」も展示。なお「VENICE2」「BURANO」はマスターモニターと合わせての展示になるという。

12月27日（土）にはBURANOとG Masterについて、映像クリエイター重田瞬氏が語るトークショーも行われる。

イベント名

プロフェッショナル機材 特別展示

期間

2025年12月19日（金）～12月28日（日）

会場

ソニーストア 福岡天神1階

展示機材

映像クリエイター重田 瞬氏によるトークショー＆相談会

日時

BURANO VENICE2 PXW-Z200 HXR-NX800

12月27日（土）

12時00分～13時00分（第1回講演）、14時00分～15時00分（第2回講演）、15時00分～18時00分（機材相談会）

登壇者

重田瞬（映像クリエイター）

入場

無料