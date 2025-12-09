【早期天候情報】近畿地方では12月17日頃～「著しい高温」となる可能性 この時期としては ″10年に一度レベル″ 全国の天気を地方ごとに 気象庁
高温に関する早期天候情報（近畿地方）
令和７年１２月８日１４時３０分
大阪管区気象台 発表
近畿地方 １２月１７日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
気象庁は８日、近畿地方などに「高温に関する早期天候情報」を発表しました。
TBS NEWS DIG Powered by JNN
