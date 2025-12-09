アールプランナー <2983> [東証Ｇ] が12月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比71.4％増の24.2億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の31.5億円→34.4億円(前期は20億円)に9.4％上方修正し、増益率が57.3％増→72.1％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益も従来予想の15億円→18億円(前年同期は9.5億円)に19.6％増額し、増益率が57.8％増→88.7％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の70円→80円(前期は45円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の7.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.5％→7.1％に改善した。



