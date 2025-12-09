ジャストプランニング <4287> [東証Ｓ] が12月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比36.0％増の4.8億円に拡大し、通期計画の6億円に対する進捗率は79.5％に達し、5年平均の75.9％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.7％減の1.2億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比36.6％増の1.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の21.5％→25.2％に上昇した。



株探ニュース

