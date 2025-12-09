ETF売買代金ランキング＝9日大引け
9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 109017 -5.1 43690
２. <1357> 日経Ｄインバ 19056 40.3 5798
３. <1458> 楽天Ｗブル 8086 -22.5 51740
４. <1579> 日経ブル２ 7702 -22.3 470.0
５. <1360> 日経ベア２ 6198 -5.6 142.5
６. <1306> 野村東証指数 6076 8.1 3548.0
７. <1540> 純金信託 5648 -14.9 19990
８. <1321> 野村日経平均 5404 -13.6 52560
９. <2644> ＧＸ半導日株 3591 6.2 2588
10. <1615> 野村東証銀行 3055 163.8 517.3
11. <1568> ＴＰＸブル 3008 2.1 703.6
12. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2518 38.0 2115.0
13. <1398> ＳＭＤリート 2496 113.7 2005.0
14. <2251> 野村国債Ｄイ 2338 9641.7 835.0
15. <1542> 純銀信託 2066 -3.9 26400
16. <1329> ｉＳ日経 1645 -45.8 5267
17. <1330> 上場日経平均 1146 72.6 52560
18. <2036> 金先物Ｗブル 1093 3.3 167300
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 984 -15.5 349.6
20. <1655> ｉＳ米国株 947 -24.2 772.1
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 886 5.7 67000
22. <2244> ＧＸＵテック 855 42.0 3160
23. <1489> 日経高配５０ 828 -5.2 2780
24. <314A> ｉＳゴールド 795 -17.7 309.1
25. <1545> 野村ナスＨ無 793 22.2 40400
26. <200A> 野村日半導 782 22.8 2362
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 767 -44.1 1091
28. <1476> ｉＳＪリート 716 90.4 2024
29. <1459> 楽天Ｗベア 711 -7.4 234
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 687 -32.2 2396
31. <1320> ｉＦ日経年１ 645 -45.7 52350
32. <1358> 上場日経２倍 615 -8.3 82640
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 552 -12.7 630.5
34. <2038> 原油先Ｗブル 532 47.0 1456
35. <1328> 野村金連動 527 10.0 15545
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 503 6.6 60990
37. <1346> ＭＸ２２５ 481 -5.1 52560
38. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 479 -52.9 2026
39. <1571> 日経インバ 469 125.5 416
40. <2516> 東証グロース 466 182.4 525.5
41. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 438 43700.0 641.5
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 437 6.8 30690
43. <1478> ｉＳ高配当 422 -9.8 4485
44. <1348> ＭＸトピクス 393 410.4 3543
45. <1547> 上場ＳＰ５百 393 184.8 11665
46. <1326> ＳＰＤＲ 392 -39.6 59980
47. <1308> 上場東証指数 374 -17.8 3508
48. <2559> ＭＸ全世界株 339 -8.1 25800
49. <2624> ｉＦ日経年４ 336 -66.4 5099
50. <1671> ＷＴＩ原油 313 -1.3 3005
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
