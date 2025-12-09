　9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　109017　　　-5.1　　　 43690
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19056　　　40.3　　　　5798
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8086　　 -22.5　　　 51740
４. <1579> 日経ブル２　　　　7702　　 -22.3　　　 470.0
５. <1360> 日経ベア２　　　　6198　　　-5.6　　　 142.5
６. <1306> 野村東証指数　　　6076　　　 8.1　　　3548.0
７. <1540> 純金信託　　　　　5648　　 -14.9　　　 19990
８. <1321> 野村日経平均　　　5404　　 -13.6　　　 52560
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　3591　　　 6.2　　　　2588
10. <1615> 野村東証銀行　　　3055　　 163.8　　　 517.3
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3008　　　 2.1　　　 703.6
12. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2518　　　38.0　　　2115.0
13. <1398> ＳＭＤリート　　　2496　　 113.7　　　2005.0
14. <2251> 野村国債Ｄイ　　　2338　　9641.7　　　 835.0
15. <1542> 純銀信託　　　　　2066　　　-3.9　　　 26400
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　1645　　 -45.8　　　　5267
17. <1330> 上場日経平均　　　1146　　　72.6　　　 52560
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　1093　　　 3.3　　　167300
19. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 984　　 -15.5　　　 349.6
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　 947　　 -24.2　　　 772.1
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 886　　　 5.7　　　 67000
22. <2244> ＧＸＵテック　　　 855　　　42.0　　　　3160
23. <1489> 日経高配５０　　　 828　　　-5.2　　　　2780
24. <314A> ｉＳゴールド　　　 795　　 -17.7　　　 309.1
25. <1545> 野村ナスＨ無　　　 793　　　22.2　　　 40400
26. <200A> 野村日半導　　　　 782　　　22.8　　　　2362
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 767　　 -44.1　　　　1091
28. <1476> ｉＳＪリート　　　 716　　　90.4　　　　2024
29. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 711　　　-7.4　　　　 234
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 687　　 -32.2　　　　2396
31. <1320> ｉＦ日経年１　　　 645　　 -45.7　　　 52350
32. <1358> 上場日経２倍　　　 615　　　-8.3　　　 82640
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 552　　 -12.7　　　 630.5
34. <2038> 原油先Ｗブル　　　 532　　　47.0　　　　1456
35. <1328> 野村金連動　　　　 527　　　10.0　　　 15545
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 503　　　 6.6　　　 60990
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 481　　　-5.1　　　 52560
38. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 479　　 -52.9　　　　2026
39. <1571> 日経インバ　　　　 469　　 125.5　　　　 416
40. <2516> 東証グロース　　　 466　　 182.4　　　 525.5
41. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 438　 43700.0　　　 641.5
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 437　　　 6.8　　　 30690
43. <1478> ｉＳ高配当　　　　 422　　　-9.8　　　　4485
44. <1348> ＭＸトピクス　　　 393　　 410.4　　　　3543
45. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 393　　 184.8　　　 11665
46. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 392　　 -39.6　　　 59980
47. <1308> 上場東証指数　　　 374　　 -17.8　　　　3508
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 339　　　-8.1　　　 25800
49. <2624> ｉＦ日経年４　　　 336　　 -66.4　　　　5099
50. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 313　　　-1.3　　　　3005
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース