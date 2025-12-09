日経平均9日大引け＝続伸、73円高の5万655円 日経平均9日大引け＝続伸、73円高の5万655円

9日の日経平均株価は前日比73.16円（0.14％）高の5万655.10円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は567、値下がりは968、変わらずは69と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を43.12円押し上げ。次いでファナック <6954>が42.95円、ＳＢＧ <9984>が29.08円、レーザーテク <6920>が15.38円、ディスコ <6146>が14.77円と続いた。



マイナス寄与度は38.51円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が32.09円、任天堂 <7974>が14.04円、コナミＧ <9766>が10.86円、トレンド <4704>が9.73円と並んだ。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位はゴム製品で、以下、海運業、医薬品、機械が続いた。値下がり上位にはその他製品、不動産業、パルプ・紙が並んだ。



株探ニュース

