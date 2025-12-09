東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ポスプラ、デルタフライがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ポスプラ、デルタフライがS高

9日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数189、値下がり銘柄数379と、値下がりが優勢だった。



個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、日本ナレッジ<5252>、アクアライン<6173>がストップ高。豆蔵<202A>、ＱＰＳホールディングス<464A>、松屋アールアンドディ<7317>は年初来高値を更新。グリーンモンスター<157A>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、情報戦略テクノロジー<155A>、クックビズ<6558>、イーディーピー<7794>は値上がり率上位に買われた。



一方、ダイブ<151A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>、ツクルバ<2978>、ジェリービーンズグループ<3070>など23銘柄が年初来安値を更新。トランスジェニックグループ<2342>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、ユカリア<286A>、フェニックスバイオ<6190>、イオレ<2334>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

